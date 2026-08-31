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"Hoje o Supremo ocupa um espaço invadindo competências do parlamento, afirma candidato ao Senado por PE, Mendonça Filho (PL)

Por Rádio Jornal Publicado em 31/08/2026 às 10:24
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta segunda-feira (31), Igor Maciel e a bancada do programa repercutem as notícias da polícia nacional com Eliane Cantanhêde. O programa também conta com o candidato ao Senado por Pernambuco, Mendonça Filho (PL).

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