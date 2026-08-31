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Fortalecer as articulações diminui o risco de lesão?

Por Rádio Jornal Publicado em 31/08/2026 às 9:10
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Consultório do Rádio Livre: Nesta edição do programa o tema discutido são as lesões. Também é abordado como o fortalecimento das articulações pode evitá-las. Anne Barreto, jornalista e apresentadora do Consultório, conversa com especialistas sobre o tema.

De acordo com o fisioterapeuta, com pós-graduação em fisioterapia traumato-ortopédica, Dr. Mateus Campelo, as dores estão ligadas à disfunção de alguma coisa, que pode trazer limitação e dor. Ele detalha também como identificar uma dor de uma lesão.

Já o profissional de educação física, com especialidade em treinamento de força e mestrado em periodização de treinamento desportivo, Ítalo Mesquita, detalha que a falta de preparo para fazer exercícios pode sim gerar lesões.

 

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