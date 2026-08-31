A calçada tem dono?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Debate da Super Manhã: Mesas e cadeiras de comércios, mercadorias expostas, postes, motos estacionadas e buracos. Em muitos locais, caminhar pela calçada virou um verdadeiro desafio para os pedestres, que muitas vezes são obrigados a circular pela rua, aumentando o risco de acidentes. A situação é ainda mais difícil para idosos, pessoas com deficiência, cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.

No debate desta segunda-feira (31), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre a acessibilidade das vias, o direito de ir e vir nos passeios públicos, a fiscalização e as denúncias de irregularidades, o espaço destinado aos pedestres e a responsabilidade pela manutenção desses locais.

Participam a arquiteta e urbanista, Amélia Reynaldo; a doutora em Engenharia Civil com ênfase em transportes e gestão das infraestruturas e professora do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Lígia Rabay; e o arquiteto, urbanista e vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco (CAU/PE), Marcos Germano dos Santos Silva.