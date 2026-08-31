A calçada tem dono?
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Debate da Super Manhã: Mesas e cadeiras de comércios, mercadorias expostas, postes, motos estacionadas e buracos. Em muitos locais, caminhar pela calçada virou um verdadeiro desafio para os pedestres, que muitas vezes são obrigados a circular pela rua, aumentando o risco de acidentes. A situação é ainda mais difícil para idosos, pessoas com deficiência, cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.
No debate desta segunda-feira (31), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre a acessibilidade das vias, o direito de ir e vir nos passeios públicos, a fiscalização e as denúncias de irregularidades, o espaço destinado aos pedestres e a responsabilidade pela manutenção desses locais.
Participam a arquiteta e urbanista, Amélia Reynaldo; a doutora em Engenharia Civil com ênfase em transportes e gestão das infraestruturas e professora do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Lígia Rabay; e o arquiteto, urbanista e vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco (CAU/PE), Marcos Germano dos Santos Silva.