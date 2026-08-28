Sociedade do cansaço - por que estamos tão cansados?
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Debate da Super Manhã: A rotina acelerada, o excesso de cobranças e a dificuldade de desconectar têm transformado o cansaço em uma experiência cada vez mais presente na vida cotidiana. Trabalho, estudos, responsabilidades familiares, redes sociais e a necessidade de estar sempre produzindo podem criar uma sensação permanente de esgotamento.
No debate desta sexta-feira (28), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre o excesso de telas, as cobranças por produtividade, a sensação de estar sempre atrasado e como fazer para desacelerar em meio à atual cultura da exaustão.
Participam a psicóloga com foco em Terapia Cognitivo Comportamental (TCC), palestrante e mestre em Ciências da Educação, Adriana Barros; a psicóloga, mestre em Psicologia e assessora de relações institucionais da Reitoria do Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFAFIRE), Ana Cristina Fonseca; e o especialista em Inteligência Artificial, cientista da Computação na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com especialização na Universidade de Harvard e Wharton, sócio e empreendedor de empresas de software, e conselheiro da Câmara Comércio Americana em Pernambuco (Amcham-PE), TECO Sodré.