O uso de tadalafila pode prevenir o câncer de próstata?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Consultório do Rádio Livre: A venda de tadalafila vem crescendo exponencialmente nos últimos anos, segundo a Anvisa. Tem gente que pensa que o uso do medicamento pode, até mesmo, prevenir o câncer de próstata. Será que é verdade? A apresentadora Anne Barretto aborda a temática ao lado especialistas.

De acordo com o médico cirurgião geral e urologia, Dr. Sérgio Morais, não há nenhuma pesquisa que aponte o tadalafila na prevenção do câncer de próstata. Segundo ele, esse pensamento de que “previne” vem das pessoas que querem justificar o uso do medicamento, sem prescrição médica.

O também médico urologista, Dr. Tibério Moreno Jr., aponta que a tadalafila pode ser utilizada para tratar a disfunção erétil e auxiliar em caso de obstrução urinária. Outros casos são proscritos, ou seja, não tem indicação e estão errados. Pode, inclusive, aumentar a chance de derrame.

