O uso de tadalafila pode prevenir o câncer de próstata?
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Consultório do Rádio Livre: A venda de tadalafila vem crescendo exponencialmente nos últimos anos, segundo a Anvisa. Tem gente que pensa que o uso do medicamento pode, até mesmo, prevenir o câncer de próstata. Será que é verdade? A apresentadora Anne Barretto aborda a temática ao lado especialistas.
De acordo com o médico cirurgião geral e urologia, Dr. Sérgio Morais, não há nenhuma pesquisa que aponte o tadalafila na prevenção do câncer de próstata. Segundo ele, esse pensamento de que “previne” vem das pessoas que querem justificar o uso do medicamento, sem prescrição médica.
O também médico urologista, Dr. Tibério Moreno Jr., aponta que a tadalafila pode ser utilizada para tratar a disfunção erétil e auxiliar em caso de obstrução urinária. Outros casos são proscritos, ou seja, não tem indicação e estão errados. Pode, inclusive, aumentar a chance de derrame.