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"Não sou submisso a grupo A ou B", afirma candidato ao Senado por PE, Túlio Gadelha (PSD)

Por Rádio Jornal Publicado em 28/08/2026 às 9:53
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta sexta-feira (28), Igor Maciel e a bancada do programa repercutem as notícias da polícia nacional com Eliane Cantanhêde. O programa também conta com o candidato ao Senado por Pernambuco, Túlio Gadelha (PSD).

 

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