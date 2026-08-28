A latinidade de "Noturna" o novo disco da Banda Eddie

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

À medida que a barista trazia nova rodada de café coado, mais a conversa evoluía. Os temas iam se soltando e Noturna se tornava o centro das atenções

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<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/um-cafe-ao-som-da-banda-eddie/" target="_blank">Um café ao som da Banda Eddie</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a>

Passava das três horas da tarde quando nos sentamos no Belini Café, “aqui pertinho de casa”, alertou Fábio Trummer, olindense que não reclama do calor de Brasília nem da baixa umidade. “A gente vai se acostumando”, diz, resignado.

Pedimos o primeiro, o segundo e um sem-número de cafés coados. “Eu e toda a banda tomamos muito café nos ensaios, na elaboração dos arranjos”, conta.

Sobre Noturna, Fábio Trummer destaca que a ideia é estar sempre com a “antena parabólica ligada, fincada na lama”.

— E, para isso, a gente tem que beber também das coisas contemporâneas, de quem está chegando, prestando atenção no que está acontecendo lá fora também, adverte.

A conversa estava ainda mais animada, mas já estava chegando a hora de falar de política na Rádio Jornal, no Balanço de Notícias, quando me lembrei de um dos versos de Vou Chamar Meu Povo:

Para quem prospera na demagogia / Para os que mentem pra ganhar / Para quem com o ódio contagia / Para quem se acha exemplar / Para quem elege os derrotados / Pra quem usa força pra calar / Para os que se sentem autoridade / Para os que oprimem pra lucrar.

Confira a entrevista a seguir!

