A latinidade de "Noturna" o novo disco da Banda Eddie
À medida que a barista trazia nova rodada de café coado, mais a conversa evoluía. Os temas iam se soltando e Noturna se tornava o centro das atenções
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Passava das três horas da tarde quando nos sentamos no Belini Café, “aqui pertinho de casa”, alertou Fábio Trummer, olindense que não reclama do calor de Brasília nem da baixa umidade. “A gente vai se acostumando”, diz, resignado.
Pedimos o primeiro, o segundo e um sem-número de cafés coados. “Eu e toda a banda tomamos muito café nos ensaios, na elaboração dos arranjos”, conta.
Sobre Noturna, Fábio Trummer destaca que a ideia é estar sempre com a “antena parabólica ligada, fincada na lama”.
— E, para isso, a gente tem que beber também das coisas contemporâneas, de quem está chegando, prestando atenção no que está acontecendo lá fora também, adverte.
A conversa estava ainda mais animada, mas já estava chegando a hora de falar de política na Rádio Jornal, no Balanço de Notícias, quando me lembrei de um dos versos de Vou Chamar Meu Povo:
Para quem prospera na demagogia / Para os que mentem pra ganhar / Para quem com o ódio contagia / Para quem se acha exemplar / Para quem elege os derrotados / Pra quem usa força pra calar / Para os que se sentem autoridade / Para os que oprimem pra lucrar.
Confira a entrevista a seguir!