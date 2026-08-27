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SENAI Futuro

Por JC Publicado em 27/08/2026 às 12:22
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Debate da Super Manhã: O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial em Pernambuco (SENAI-PE) lança o SENAI Futuro, nova unidade de negócios criada para preparar profissionais e empresas para as transformações tecnológicas da indústria. A iniciativa utiliza tecnologias como gêmeos digitais, inteligência artificial, automação e robótica, entre outras.

No debate desta quinta-feira (27), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre as inovações digitais na indústria, a capacitação do setor produtivo e os impactos dessas tecnologias no aumento da produtividade e da competitividade.

Participam o diretor de inovação e tecnologia do SENAI-PE, Oziel Alves, a gerente de pesquisa e prospectiva do SENAI-PE, Ana Vasconcelos, e o gerente de transformação industrial da Empresa Vivix, Aristóteles Terceiro Neto.

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