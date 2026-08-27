Os perigos do excesso de ferro no sangue
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Consultório do Rádio Livre: Muito se fala sobre a falta de ferro no sangue. No entanto, a pedido de uma ouvinte da Rádio Jornal, esta edição do programa fala sobre os perigos do excesso de ferro. A apresentadora, Anne Barretto, aborda a temática ao lado de especialistas.
O clínico geral, Dr. Pedro Alves, detalha os exames para identificar a quantidade de ferro no sangue. Segundo o doutor, às vezes, o índice de ferro pode estar perto do normal, mas isso não significa falta de problema.
De acordo com a médica hematologista, Dra. Ana Cristina Lopes, o aumento da ferritina é potencialmente grave. Com o estoque cheio, órgãos do corpo podem ser afetados, potencialmente o fígado.