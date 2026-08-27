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"O Congresso não pode interferir na capacidade jurisdicional do Supremo Tribunal Federal", afirma candidato ao Senado por PE, Humberto Costa (PT)

Por Rádio Jornal Publicado em 27/08/2026 às 9:51
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta quinta-feira (27), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o economista Werson Kaval. Na pauta, o endividamento das empresas. O programa também conta com o candidato ao Senado por Pernambuco, Humberto Costa (PT).

 

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