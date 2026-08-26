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"Não acredito que a reeleição seja o maior problema do Brasil", afirma candidata ao Senado por PE, Marília Arraes (PDT)

Por Rádio Jornal Publicado em 26/08/2026 às 10:11
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta quarta-feira (26), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o correspondente em Portugal, Antonio Martins. O programa também conta com a candidata ao Senado por Pernambuco, Marília Arraes (PDT).

 


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