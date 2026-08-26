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Do Pix ao negócio

Por JC Publicado em 26/08/2026 às 13:01
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Debate da Super Manhã: A popularização do Pix transformou a rotina de pequenos empreendedores e trabalhadores autônomos no Brasil. Pela possibilidade de fazer e receber pagamentos instantaneamente, sem a necessidade de uma maquininha de cartão, o sistema facilita a vida de pequenos negócios, mas também exige cuidado com as finanças e com os golpes.

No debate desta quarta-feira (26), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre os impactos do pagamento instantâneo na economia e na rotina de empreendedores, a facilidade para começar a vender e receber sem maquininha, além dos possíveis problemas relacionados a essa forma de transferência.

Participam a gerente de Políticas Públicas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Pernambuco (Sebrae/PE), Priscila Lapa, o economista João Rogério Filho, e o economista e especialista em Gestão Pública, Werson Kaval.


 

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