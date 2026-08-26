A diferença entre ansiedade e infarto
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Consultório do Rádio Livre: Dores no peito e falta de ar provocam medo. Tem gente que pensa de primeira num infarto, um ataque cardíaco. No entanto, também pode ser crise de ansiedade. Sobre esse assunto, a apresentadora Anne Barretto conversa com especialistas. Afinal, como diferenciar os sintomas?
Segundo o médico cardiologista, Dr. Carlos Japhet da Matta Albuquerque, o infarto é caracterizado por uma dor ampliada no tórax, que envolve desde a região do estômago até à mandíbula. Ele aponta que mulheres são mais suscetíveis ao problema.
Já o médico psiquiatra, com doutorado em neuropsiquiatria e ciências do comportamento, Dr. Dennison Monteiro, explica que a crise de ansiedade pode vir com dor no peito, mas sem o aperto do infarto. Os sintomas são relacionados à angústia, formigamento pelo corpo, falta de ar, mas pode ser minimizada com medicamento.