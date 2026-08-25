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"Flávio representa mudança de cenário", afirma candidato ao Senado por PE, Carlos Sant'Anna (Novo)

Por Rádio Jornal Publicado em 25/08/2026 às 9:58
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta terça-feira (25), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o contador e mestre em Ciências Contábeis, Flávio Cesário, sobre o CNPJ Técnico. O programa também conta com o candidato ao Senado por Pernambuco, Carlos Sant'Anna (Novo).

 

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