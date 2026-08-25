Canetinhas emagrecedoras e o falso milagre
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Consultório do Rádio Livre: No últimos tempos têm crescido a procura por canetas emagrecedoras. Segundo pesquisa do Instituto Locomotiva, um em cada três domicílios no Brasil possui alguém que usa esse método para emagrecer. A apresentadora Anne Barretto aborda a temática junto de especialistas.
Para a médica endocrinologista e especialista em clínica médica, Dra. Cláudia Simões Lins, as canetinhas não são um milagre. Elas são avanços na tecnologia, dentro da saúde, mas a perda de peso depende de alimentação e atividade física.
De acordo com a nutricionista clínica e funcional, com formação em nutrição e genética com foco em atuação de emagrecimento, Dra. Rebeca Pessoa, uma pessoa que usa canetinhas emagrecedoras precisa adotar uma dieta específica.
Para o nutricionista, profissional de educação física e mestre em nutrição e dietética, Dr. Bruno Macedo, o acompanhamento durante o uso desse medicamento é imprescindível e deve ser observado com cautela.