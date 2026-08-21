fechar
Podcast | Notícia

Furunculose de repetição: como tratar?

Por Rádio Jornal Publicado em 21/08/2026 às 8:11
Consult&oacute;rio do R&aacute;dio Livre
Consultório do Rádio Livre - Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Consultório do Rádio Livre: A pedido de um ouvinte da Rádio Jornal, este episódio do programa trata sobre furúnculo de repetição. A apresentadora Anne Barretto aborda a temática junto a duas médicas dermatologistas. Como surge um furúnculo? Qual é a cura para esse problema?

De acordo com a médica dermatologista, com especialidade em clínica médica, Dra. Ana Cristina França, a doença é infecto contagiosa, causada pela bactéria Staphylococcus. Ela destaca que pessoas com anemia, diabetes e dermatite atópica são mais suscetíveis ao problema.

Já a também médica dermatologista, cirurgiã dermatológica e com pós-graduação em dermatologia oncológica, Dra. Ana Luiza Gadelha , destaca que as pessoas não devem espremer os furúnculos. Pode-se colocar gel em cima, mas é importante que um médico dermatologista seja procurado.

Leia também

Por que homens são mais resistentes à terapia?
CONSULTÓRIO

Por que homens são mais resistentes à terapia?
Os perigos do colesterol alto
CONSULTÓRIO

Os perigos do colesterol alto

Compartilhe

Tags

Imagem de Rádio Jornal

Rádio Jornal

redacao@radiojornal.com.br