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Sabatina com Raquel Lyra

Por JC Publicado em 20/08/2026 às 13:15
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Debate da Super Manhã: Apostulante Raquel Lyra, do PSD, encerra nesta quinta-feira (20) o ciclo de sabatinas da Rádio Jornal com os candidatos ao governo de Pernambuco, com transmissão pela TV Jornal e pela TV Jornal interior, além do portal do JC e das redes sociais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação.

 

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