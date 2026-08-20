fechar
Podcast | Notícia

Por que homens são mais resistentes à terapia?

Por Rádio Jornal Publicado em 20/08/2026 às 8:21
Consult&oacute;rio do R&aacute;dio Livre
Consultório do Rádio Livre - Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Consultório do Rádio Livre: A pedido de um ouvinte, o programa aborda o porquê de homens serem mais resistentes à terapia. A apresentadora Anne Barretto, ao lado de dois psicólogos, coloca o dedo nessa ferida e investiga a temática.

Para a psicóloga clínica, com pós-graduação em neuropsicologia cognitiva e habilidades sociais, Dra. Adriana Moraes, atualmente homens (principalmente os mais jovens) estão recorrendo à psicoterapia para entender as próprias fragilidades.

De acordo com o psicólogo clínico, neuropsicólogo e neurocientista, Dr. Carol Costa Júnior, essa fuga dos problemas psicológicos vem da cultura de que “homem não chora” e que essa figura consegue lidar com os problemas sozinho.

Leia também

Os perigos do colesterol alto
CONSULTÓRIO

Os perigos do colesterol alto
Morte súbita associada à prática esportiva
CONSULTÓRIO

Morte súbita associada à prática esportiva

Compartilhe

Tags

Imagem de Rádio Jornal

Rádio Jornal

redacao@radiojornal.com.br