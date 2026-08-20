fechar
Podcast | Notícia

Bastidores da política

Por Rádio Jornal Publicado em 20/08/2026 às 9:48
Logo Passando a Limpo
Logo Passando a Limpo - Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta quinta-feira (20), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o ex-presidente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Florival Carvalho, sobre a descoberta de petróleo na Margem Equatorial. A professora, Doutora em Educação, pedagoga e ex-presidente do Inep, Maria Inês Fini, conversa sobre o julgamento da Meta. A empresa é acusada de viciar adolescentes.

 

Leia também

Redução de candidaturas
PASSANDO A LIMPO

Redução de candidaturas
Diretrizes econômicas
PASSANDO A LIMPO

Diretrizes econômicas

Compartilhe

Tags

Imagem de Rádio Jornal

Rádio Jornal

redacao@radiojornal.com.br