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Velocidade em vias urbanas

Por JC Publicado em 19/08/2026 às 12:08
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Debate da Super Manhã: A Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, terá o limite máximo de velocidade reduzido de 60 km/h para 50 km/h. A medida será implementada após a conclusão das obras de requalificação da orla, e a mudança está prevista na lei municipal que institui a Política e o Plano de Mobilidade Urbana do Recife.

No debate desta quarta-feira (19), a comunicadora Natália Ribeiro conversa com os convidados sobre o que estabelece a legislação brasileira quando se trata de velocidade no sistema viário das cidades, a relação entre velocidade e mortes no trânsito e a segurança nas ruas, avenidas, estradas e rodovias urbanas para pedestres, ciclistas e motoristas.

Participam o especialista em tráfego e professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Leonardo Meira, o observador certificado do Observatório Nacional de Segurança Viária, Emanoel Silva, e a doutora em Arquitetura e Urbanismo, professora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Yara Baiardi.

 

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