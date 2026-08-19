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Redução de candidaturas

Por Rádio Jornal Publicado em 19/08/2026 às 10:05
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta quarta-feira (19), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o cientista político, Ernani Carvalho, sobre a queda no registro de candidaturas das Eleições 2026. O programa também conta com o correspondente em Portugal, Antonio Martins.

 

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