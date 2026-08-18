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Podcast | Notícia

Sabatina com João Campos

Por JC Publicado em 18/08/2026 às 7:20
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Debate da Super Manhã: Estamos começando a sabatina da Rádio Jornal com os candidatos ao governo de Pernambuco, transmitida pela TV Jornal e pela TV Jornal interior, além do portal do JC e das redes sociais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. Para dar início a essa série de sabatinas, recebemos o candidato João Campos, do PSB.

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