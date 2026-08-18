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Os perigos do colesterol alto

Por Rádio Jornal Publicado em 18/08/2026 às 8:15
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Consultório do Rádio Livre: O colesterol é um problema que preocupa muitos brasileiros adultos. Nesta edição do programa, a apresentadora Anne Barretto, ao lado de dois médicos, investiga sobre essa problemática que apesar de não doer, pode matar.

O médico cardiologista, Dr. Tomas Mesquita, explica que o colesterol elevado promove a formação de uma placa dentro das artérias que vai obstruir as artérias e dá origem a aterosclerose.

O médico endocrinologista e especialista em clínica médica, Dr. Leo Martins, explica o papel do LDL e do HDL na questão do colesterol. Ele destaca que a alimentação tem papel fundamental em definir se o colesterol vai ser alto ou não.

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