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Diretrizes econômicas

Por Rádio Jornal Publicado em 18/08/2026 às 9:53
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta terça-feira (18), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com a Coordenadora econômica da campanha de Flávio Bolsonaro, Daniella Marques. A pós doutora em Direito Tributário e presidente do Centro Nacional para a Prevenção e Resolução de Conflitos Tributários (Cenapret), Mary Elbe Queiroz, conversa sobre como negociações tributárias podem ajudar a transformar a economia reduzindo endividamento das empresas. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

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