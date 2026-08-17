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Preocupação com segurança pública

Por Rádio Jornal Publicado em 17/08/2026 às 10:16
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta segunda-feira (17), Igor Maciel e a bancada do programa conversam sobre a preocupação dos brasileiros com a segurança pública. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

 

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