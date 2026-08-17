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Morte súbita associada à prática esportiva

Por Rádio Jornal Publicado em 17/08/2026 às 9:06
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Consultório do Rádio Livre: Nesta edição do programa, o assunto é a morte súbita associada à prática esportiva. O tema surge a partir da morte de um corredor de 50 anos, que teve uma parada cardíaca após concluir uma meia maratona. A apresentadora Anne Barretto, ao lado de especialistas, aborda a temática. Afinal, quais são os sinais de alerta?

O médico cardiologista, Dr. Carlos Japhet, explica que a prática regular de atividades físicas é uma forma de proteger o coração. Segundo o doutor, a morte súbita por exercícios é rara, mas pode acontecer sim. Principalmente para quem não foi diagnosticado.

O profissional de educação física e personal trainer, com pós-graduação em reabilitação de lesões e doenças musculoesqueléticas, Verner Roberto, detalha que é natural o cansaço, mas há aquele cansaço que assusta. Ele, que também é corredor, atenta para o respeito aos sinais do corpo.

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