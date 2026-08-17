Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Consultório do Rádio Livre: Nesta edição do programa, o assunto é a morte súbita associada à prática esportiva. O tema surge a partir da morte de um corredor de 50 anos, que teve uma parada cardíaca após concluir uma meia maratona. A apresentadora Anne Barretto, ao lado de especialistas, aborda a temática. Afinal, quais são os sinais de alerta?

O médico cardiologista, Dr. Carlos Japhet, explica que a prática regular de atividades físicas é uma forma de proteger o coração. Segundo o doutor, a morte súbita por exercícios é rara, mas pode acontecer sim. Principalmente para quem não foi diagnosticado.

O profissional de educação física e personal trainer, com pós-graduação em reabilitação de lesões e doenças musculoesqueléticas, Verner Roberto, detalha que é natural o cansaço, mas há aquele cansaço que assusta. Ele, que também é corredor, atenta para o respeito aos sinais do corpo.