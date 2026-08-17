Economia e Negócios: Investimento em rodovias deve gerar empregos em PE

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O programa de infraestrutura logística visa recuperar 3.100 km de estradas em Pernambuco, com promessa de retorno de R$ 1,71 para cada real investido

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Pernambuco deu início a um movimento estratégico para superar gargalos históricos em sua competitividade com o lançamento do programa PE na Estro e recuperação de 3.100 km de rodovias estaduais, abrangendo desde a Região Metropolitana até o Sertão, passando pelo Agreste e Zona da Mata.

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O Efeito Multiplicador na Economia de Pernambuco

Para mensurar o impacto real dessa injeção de capital, um estudo detalhado utilizou um modelo inter-regional de insumo-produto para estimar os ganhos diretos e indiretos no estado. Os dados revelam que a construção civil de obras pesadas funciona como um motor de tração: para cada R$ 1,00 efetivamente retido na economia local, são gerados R$ 1,71 na produção estadual.

Na prática, o aporte inicial de R$ 5,2 bilhões — que resulta em uma injeção líquida de R$ 4,14 bilhões após descontos de impostos e vazamentos externos — tem o potencial de se transformar em um valor bruto de produção de quase R$ 7,1 bilhões dentro do território pernambucano. Esse dinamismo deve promover uma expansão de 3,95% no PIB do estado durante o período de execução das obras.

Impactos no Mercado de Trabalho e Arrecadação Fiscal

O reflexo social do programa é evidenciado pela projeção de criação de postos de trabalho. O modelo econômico aponta para o potencial de gerar 141.989 empregos totais em Pernambuco, aquecendo o mercado de trabalho de ponta a ponta do estado.

Além dos benefícios diretos à população, o programa também fortalece os cofres públicos. Estima-se um incremento de R$ 328,12 milhões na arrecadação de ICMS, utilizando premissas conservadoras, o que permite ao governo reinvestir em outras áreas essenciais.

Infraestrutura Estratégica: O Foco no Arco Metropolitano

Entre as intervenções previstas, destaca-se o Arco Metropolitano, que receberá R$ 632 milhões em investimentos. A obra é considerada vital para garantir a fluidez do Porto de Suape e o escoamento da produção do polo industrial da região.

De acordo com as análises, os ganhos do PE na Estrada vão além das estatísticas financeiras, incluindo benefícios intangíveis como:

Redução drástica de acidentes devido à requalificação das vias.

Menores custos logísticos e de manutenção para frotas de transporte.

Melhoria do ambiente de negócios, preparando o estado para um novo ciclo de desenvolvimento sustentável.

Com a pavimentação dessas rodovias, o governo busca não apenas melhorar o tráfego, mas consolidar Pernambuco como um hub logístico competitivo e atraente para novos investimentos.

Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial