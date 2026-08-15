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O recado é para quem produz café: você já registrou seu café, seu rótulo?

Café & Conversa esteve com a chefe do INPI, e Viviane Gomes lembrou um detalhe importantíssimo: "Registre logo sua marca para não ter prejuízo depois"

Por Romoaldo de Souza Publicado em 15/08/2026 às 11:50
Viviane Gomes adverte quem produz café: "Se você for registrar sua marca e ela já tiver um dono, vai precisar rever todo o processo do seu registro." Fica a dica!
Viviane Gomes adverte quem produz café: "Se você for registrar sua marca e ela já tiver um dono, vai precisar rever todo o processo do seu registro." Fica a dica! - Renata Silva/Embrapa-Café

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Café & Conversa – Já pensaste, enquanto estás aí, olhando para o cafezal e te vangloriando do rótulo do teu café: e se o registro ainda não foi feito? Sabias que tem gente de olho na tua marca?


— A primeira coisa que o produtor ou a produtora precisa fazer é verificar, primeiro, se esse nome que você quer usar está disponível, porque pode ter outra pessoa que já tenha registrado esse nome, essa marca para café — alerta.


Escute esta entrevista que o Café & Conversa fez com Viviane Gomes. Ela é chefe do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) em Salvador, na Bahia. As recomendações dela valem para todo o país e para todos os produtos.

Escute a entrevista dando play! 

 

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Romoaldo de Souza

romoaldodesouza@radiojornal.com.br