fechar
Podcast | Notícia

Gordura no fígado: O que é e como tratar?

Por Rádio Jornal Publicado em 14/08/2026 às 8:09
Consult&oacute;rio do R&aacute;dio Livre
Consultório do Rádio Livre - Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Consultório do Rádio Livre: Aproximadamente 20% dos brasileiros sofrem com gordura no fígado, segundo a Sociedade Brasileira de Hepatologia. No entanto, quais são as causas desse problema? Como prever esse quadro? A apresentadora Anne Barreto, ao lado de especialistas, aborda a temática.

O nutricionista e profissional de educação física, Bruno Macedo, explica que o acúmulo de gordura nas células está ligado a uma série de características por conta de uma disfunção metabólica. Segundo ele, é preciso pensar em como melhorar esse cenário, que não depende apenas da alimentação.

Já o médico gastroenterologista e hepatologista, Dr. Tibério Medeiros, ressalta que a doença é silenciosa. Por isso, é importante trabalhar com prevenção. De acordo com o doutor, existem graus de gordura no fígado, mas o importante é que quem tem esse problema investigue as motivações.

Leia também

Os riscos do consumo excessivo de remédios
CONSULTÓRIO

Os riscos do consumo excessivo de remédios

A ligação da alimentação com a hemorroida
CONSULTÓRIO

A ligação da alimentação com a hemorroida

Compartilhe

Tags

Imagem de Rádio Jornal

Rádio Jornal

redacao@radiojornal.com.br