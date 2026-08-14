Gordura no fígado: O que é e como tratar?
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Consultório do Rádio Livre: Aproximadamente 20% dos brasileiros sofrem com gordura no fígado, segundo a Sociedade Brasileira de Hepatologia. No entanto, quais são as causas desse problema? Como prever esse quadro? A apresentadora Anne Barreto, ao lado de especialistas, aborda a temática.
O nutricionista e profissional de educação física, Bruno Macedo, explica que o acúmulo de gordura nas células está ligado a uma série de características por conta de uma disfunção metabólica. Segundo ele, é preciso pensar em como melhorar esse cenário, que não depende apenas da alimentação.
Já o médico gastroenterologista e hepatologista, Dr. Tibério Medeiros, ressalta que a doença é silenciosa. Por isso, é importante trabalhar com prevenção. De acordo com o doutor, existem graus de gordura no fígado, mas o importante é que quem tem esse problema investigue as motivações.