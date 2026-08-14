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Acessibilidade nos espaços públicos

Por JC Publicado em 14/08/2026 às 12:14
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Debate da Super Manhã: Mais do que adaptar estruturas, garantir acessibilidade aos espaços públicos é oferecer condições para que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida possam circular com segurança, autonomia e dignidade. É também eliminar barreiras e construir uma cidade verdadeiramente para todos.

No debate desta sexta-feira (14), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre a inclusão de pessoas com diferentes tipos de deficiência, a tecnologia e a comunicação acessível, o acesso inclusivo aos equipamentos culturais e a garantia do direito de ir e vir nos espaços públicos.

Participam o assessor de acessibilidade do Cinema da Fundação , Túlio Rodrigues; a produtora da acessibilidade comunicacional na cultura, audiodescritora e gestora da @comacessibilidades, Liliana Tavares; a pessoa com cegueira, bacharel em direito e consultor em audiodescrição com especialização, Roberto Cabral, e a jornalista Laís Nascimento, repórter de Cultura do Jornal do Commercio.

 

 

 

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