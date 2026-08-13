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Redução da maioridade penal

Por Rádio Jornal Publicado em 13/08/2026 às 9:51
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta quinta-feira (13), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o ex-secretário nacional de Segurança Pública, Coronel José Vicente, sobre a PEC que reduz maioridade penal. A cientista política, Priscila Lapa, as eleições para o Senado em Pernambuco.

 

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