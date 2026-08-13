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Os riscos do consumo excessivo de remédios

Por Rádio Jornal Publicado em 13/08/2026 às 8:01
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Consultório do Rádio Livre: A pedido de um ouvinte, esta edição do programa fala sobre o consumo de muitos remédios. Quais são os perigos? Essa prática é indicada? A apresentadora Anne Barretto, ao lado de especialista, investiga a temática.

Segundo a farmacêutica com doutorado em ciências farmacêuticas, Dra. Elisângela Silva, existe sim um risco em tomar muitos medicamentos. Ela destaca que, geralmente, a população da 3° idade é que tem essa polifarmácia (cinco ou mais remédios ao mesmo tempo).

O médico hepatologista, Dr. Claudio Lacerda, ressalta que existe o mito de que o fígado pode ser visto muitas vezes como o principal alvo quando se há maior ingestão de medicamentos. Ele aponta também que não existe remédio sem efeito colateral, por isso é importante a indicação profissional.

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