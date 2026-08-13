Cyberbullying, IA e crimes digitais: o futuro seguro nas escolas
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Debate da Super Manhã: A evolução tecnológica provocou mudanças significativas no dia a dia de toda a sociedade e, no ambiente escolar, possibilitou o uso de ferramentas inovadoras de ensino. No entanto, toda essa inovação também gerou desafios complexos, que exigem respostas rápidas por parte de educadores e especialistas na área de segurança educacional.
No debate desta quinta-feira (13), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre a formação humana na era digital, a integração da inteligência artificial no ambiente escolar, a violência virtual, os riscos cibernéticos e os desafios relacionados à tecnologia, à segurança e à educação socioemocional.
Participam a diretora de Conteúdo da Bett Brasil, Adriana Martinelli, o escritor, pesquisador das relações humanas na era digital e CEO da Educa, Jaime Ribeiro, e a jornalista e titular da Coluna Enem e Educação do Jornal do Commercio, Mirella Araújo.