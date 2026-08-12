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Caminho do desenvolvimento

Por Rádio Jornal Publicado em 12/08/2026 às 11:12
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta quarta-feira (12), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o arquiteto e urbanista pela UFPE, Sócio-fundador da TGI Consultoria, Francisco Cunha, sobre o lançamento do livro que propõe um novo modelo de desenvolvimento para Pernambuco.

 

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