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Podcast | Notícia

A ligação da alimentação com a hemorroida

Por Rádio Jornal Publicado em 12/08/2026 às 8:31
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Consultório do Rádio Livre: A pedido de um ouvinte, o programa de hoje fala sobre hemorroida. Será que a alimentação pode ajudar a evitar esse problema? Anne Barretto, apresentadora do programa, conversa com dois especialistas sobre o assunto.

A nutricionista com doutorado em ciências da saúde, Dr. Ariana Amaral, aponta que alimentos picantes, bebidas alcoólicas, cafeína em excesso e alimentos sem fibras pode aumentar a dor para quem tem esse problema

Segundo o médico proctologista, Dr. Marcos Saturnino, a hemorroida é uma estrutura anatômica e faz parte do corpo do mesmo jeito que os olhos, boca. A questão é: quando há inflamação e os vasos dilatam, surge o problema.

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