Os problemas de se respirar apenas pela boca
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Consultório do Rádio Livre: Apesar de parecer incomum, milhares de pessoas não conseguem respirar pelo nariz. É nesse sentido que a apresentadora Anne Barretto, junto de dois médicos, investiga as causas e os risco de respirar pela boca.
Segundo o médico otorrinolaringologista com doutorado em medicina, Dr. Silvio Caldas, existem inúmeras causas para a dificuldade de respiração pelo nariz, que difere nos anos de vida (criança e adulto). Ele também destaca que o sono sem descanso e dificuldades nas atividades do dia a dia são alguns problemas causados.
Já o também médico otorrinolaringologista com especialização em medicina do sono, Dr. Eduardo Ferreira De Mendonça, explica que o nariz deve estar sempre desobstruído, isto é, com a passagem livre para respirar. O especialista atenta também ao ronco e nariz constantemente entupido.