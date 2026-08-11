Os problemas de se respirar apenas pela boca

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Consultório do Rádio Livre: Apesar de parecer incomum, milhares de pessoas não conseguem respirar pelo nariz. É nesse sentido que a apresentadora Anne Barretto, junto de dois médicos, investiga as causas e os risco de respirar pela boca.

Segundo o médico otorrinolaringologista com doutorado em medicina, Dr. Silvio Caldas, existem inúmeras causas para a dificuldade de respiração pelo nariz, que difere nos anos de vida (criança e adulto). Ele também destaca que o sono sem descanso e dificuldades nas atividades do dia a dia são alguns problemas causados.

Já o também médico otorrinolaringologista com especialização em medicina do sono, Dr. Eduardo Ferreira De Mendonça, explica que o nariz deve estar sempre desobstruído, isto é, com a passagem livre para respirar. O especialista atenta também ao ronco e nariz constantemente entupido.