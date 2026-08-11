Os juros caíram. E agora?
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Debate da Super Manhã: A queda da taxa básica de juros começou a aparecer de forma mais consistente no cenário econômico brasileiro. Depois de permanecer em 15% ao ano por meses, a Selic entrou em trajetória de redução e chegou a 14% ao ano em agosto. O movimento tende a reduzir o custo do crédito na economia, mas não significa que empréstimos, financiamentos e preços do dia a dia ficarão mais baratos imediatamente.
No debate desta terça-feira (11), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre as sucessivas quedas da taxa Selic, os reflexos nas contas públicas e privadas, os impactos na economia e, principalmente, o que muda no bolso do brasileiro.
Participam o economista da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Pernambuco (Fecomercio-PE), Rafael Lima; o economista e mestre em Administração, Edgard Leonardo; e o economista, especialista em Finanças e Gestão Empresarial, e mestrando em Ciências Políticas, Victor Borba.