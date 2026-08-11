fechar
Podcast | Notícia

Avaliação econômica nacional

Por Rádio Jornal Publicado em 11/08/2026 às 9:47
Logo Passando a Limpo
Logo Passando a Limpo - Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta terça-feira (11), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o economista, Écio Costa, sobre a avaliação da economia brasileira.

Leia também

Relações internacionais e o clima entre Brasil e Argentina
PASSANDO A LIMPO

Relações internacionais e o clima entre Brasil e Argentina
Prazos eleitorais

Prazos eleitorais

Compartilhe

Tags

Imagem de Rádio Jornal

Rádio Jornal

redacao@radiojornal.com.br