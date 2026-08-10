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Relações internacionais e o clima entre Brasil e Argentina

Por Rádio Jornal Publicado em 10/08/2026 às 9:54 | Atualizado em 10/08/2026 às 16:05
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta segunda-feira (10), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e especialista em América Latina, Regiane Bressan, sobre as relações diplomáticas entre Brasil e Argentina. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

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