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Quem tem arritmia pode se exercitar?

Por Rádio Jornal Publicado em 10/08/2026 às 8:11
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Consultório do Rádio Livre: Aproximadamente 20 milhões de pessoas no Brasil têm arritmias cardíacas, segundo dados da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. A apresentadora Anne Barretto conversa com especialistas sobre a temática. Será que quem tem arritmia pode se exercitar?

A médica cardiologista, Dra. Maria de Fátima Oliveira, destaca logo de cara que a pessoa pode sim se exercitar. Ela aponta também alguns sintomas clássicos da arritmia cardíaca, como: palpitação, cansaço, falta de ar e até desmaio.

O profissional de educação física, com pós-graduação em alta performance, Elton Alves, ressalta que o exercício aeróbico é muito importante para o coração, e que os de força ajudam todo o corpo. Ele é paciente de arritmia supraventricular e aponta que tudo depende também do tipo da arritmia para que o treino seja prescrito.

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