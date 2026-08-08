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Quando o assunto é café, o que é que a Bahia tem?

Na entrevista com Renata Silva, da Embrapa Café, você percebe que tem muito café bom na Bahia. Certificado, orientado e com apoio técnico.

Por Romoaldo de Souza Publicado em 08/08/2026 às 13:35
Do pé à xícara: a importância da assistência técnica para melhorar a qualidade do café produzido no país
Do pé à xícara: a importância da assistência técnica para melhorar a qualidade do café produzido no país - divulgação

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Café & Conversa: entrevistamos Renata Silva, da Embrapa Café. A conversa foi regada a cafés bem especiais, como são os cafés da Serra dos Morgados, no Sertão da Bahia, com música e muitos detalhes técnicos.

Renata destaca aspectos importantes para a qualidade dos cafés da Serra dos Morgados, como a altitude e o clima diferenciado.

- Essas regiões, como a Serra dos Morgados, possuem potencial para produzir cafés de qualidade e gerar novas oportunidades de renda, agregação de valor e desenvolvimento local, destaca.

Enquanto tomava um café coado, Renata Silva lembra da “retomada da cafeicultura em regiões do Nordeste com base em pesquisa e inovação, com testes de materiais genéticos eficientes e adaptados a cada região”. O importante, ainda conforme a nossa conversa, “é que as pesquisas devem estar acompanhadas de capacitação continuada e assistência técnica”.

- Na Serra dos Morgados, ressaltei que a retomada da cafeicultura na região depende da integração entre produtores, instituições e tecnologias adaptadas às condições do semiárido, criando bases mais resilientes e competitivas para o futuro do café baiano.


Para saber mais sobre esses “cafezaços” da Serra dos Morgados, escute a entrevista.

Um abraço! Bom café!

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