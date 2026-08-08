Quando o assunto é café, o que é que a Bahia tem?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Na entrevista com Renata Silva, da Embrapa Café, você percebe que tem muito café bom na Bahia. Certificado, orientado e com apoio técnico.

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<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/cafe-o-que-e-que-a-bahia-tem/" target="_blank">Café - O que é que a Bahia tem</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a> Café & Conversa: entrevistamos Renata Silva, da Embrapa Café. A conversa foi regada a cafés bem especiais, como são os cafés da Serra dos Morgados, no Sertão da Bahia, com música e muitos detalhes técnicos.

Renata destaca aspectos importantes para a qualidade dos cafés da Serra dos Morgados, como a altitude e o clima diferenciado.

- Essas regiões, como a Serra dos Morgados, possuem potencial para produzir cafés de qualidade e gerar novas oportunidades de renda, agregação de valor e desenvolvimento local, destaca.

Enquanto tomava um café coado, Renata Silva lembra da “retomada da cafeicultura em regiões do Nordeste com base em pesquisa e inovação, com testes de materiais genéticos eficientes e adaptados a cada região”. O importante, ainda conforme a nossa conversa, “é que as pesquisas devem estar acompanhadas de capacitação continuada e assistência técnica”.

- Na Serra dos Morgados, ressaltei que a retomada da cafeicultura na região depende da integração entre produtores, instituições e tecnologias adaptadas às condições do semiárido, criando bases mais resilientes e competitivas para o futuro do café baiano.



Para saber mais sobre esses “cafezaços” da Serra dos Morgados, escute a entrevista.



Um abraço! Bom café!