Oferta de imóveis no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Debate da Super Manhã: A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE) realiza o lançamento da nova edição do Índice de Velocidade de Vendas para Imóveis Novos (IVV), ferramenta de acompanhamento do mercado imobiliário pernambucano. Em parceria com a BCB Inteligência, o indicador passa a contar com uma nova metodologia e cobertura superior a 95% do mercado de imóveis novos na Região Metropolitana do Recife.

No debate desta sexta-feira (17), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre o cenário do mercado imobiliário na Região Metropolitana do Recife, os bairros mais procurados e com maior oferta de imóveis novos, as faixas de preços mais atrativas e a avaliação técnica do desempenho do setor, incluindo vendas, lançamentos e investimentos em imóveis novos.

Participam o diretor executivo na BCB Inteligência de Mercado e especialista em Inteligência de Mercado, Pesquisa e Mercado Imobiliário, Bruno Cantalupo; o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Bruno Veloso; o economista da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Cezar Andrade; e o jornalista Fernando Castilho, titular da Coluna JC Negócios do Jornal do Commercio.