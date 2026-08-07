Oferta de imóveis no Grande Recife
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Debate da Super Manhã: A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE) realiza o lançamento da nova edição do Índice de Velocidade de Vendas para Imóveis Novos (IVV), ferramenta de acompanhamento do mercado imobiliário pernambucano. Em parceria com a BCB Inteligência, o indicador passa a contar com uma nova metodologia e cobertura superior a 95% do mercado de imóveis novos na Região Metropolitana do Recife.
No debate desta sexta-feira (17), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre o cenário do mercado imobiliário na Região Metropolitana do Recife, os bairros mais procurados e com maior oferta de imóveis novos, as faixas de preços mais atrativas e a avaliação técnica do desempenho do setor, incluindo vendas, lançamentos e investimentos em imóveis novos.
Participam o diretor executivo na BCB Inteligência de Mercado e especialista em Inteligência de Mercado, Pesquisa e Mercado Imobiliário, Bruno Cantalupo; o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Bruno Veloso; o economista da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Cezar Andrade; e o jornalista Fernando Castilho, titular da Coluna JC Negócios do Jornal do Commercio.