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Aposentadoria: quem tem direito a receber mais?

Por JC Publicado em 06/08/2026 às 12:10
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Debate da Super Manhã: Tempo de contribuição, idade, histórico salarial e regras previdenciárias vigentes. O valor da aposentadoria é impactado por diversos fatores, e uma das principais dúvidas de quem está próximo de encerrar a vida profissional é qual será o valor final do benefício.

No debate desta quinta-feira (6), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre a revisão do valor da aposentadoria, o reconhecimento de atividade especial, a inclusão de períodos de contribuição e as orientações sobre como aumentar o valor desse benefício previdenciário.

Participam os advogados especialistas em Direito Previdenciário Almir Reis e João Varella, e o advogado trabalhista e previdenciário, Ney Araújo.

 

 

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