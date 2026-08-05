A violência no Brasil e em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Debate da Super Manhã: Dados da 20ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que o Brasil registra a menor taxa de mortes violentas da série histórica iniciada em 2012. No entanto, o crescimento da violência contra mulheres, crianças e adolescentes, o aumento da letalidade policial e a expansão dos crimes praticados no ambiente digital demonstram que a segurança pública está em transformação e demanda respostas igualmente inovadoras.

No debate desta quarta-feira (5), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre os resultados do Anuário no Brasil e em Pernambuco. Entre os temas, estarão os indicadores de homicídios, feminicídios e roubos, além da discussão sobre possíveis ações para melhorar os índices de violência e fortalecer as políticas públicas de segurança.

Participam o secretário de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), Alessandro Carvalho; o pesquisador, consultor e especialista em Governança, Estratégias e Sistemas de Segurança Pública; e pesquisador do Laboratório de Governança, Risco e Conformidade (LABGRC/UFPE), do Laboratório de Apoio à Criação e Inovação (LACAI/UFPE) e do Núcleo de Estudos de Instituições Coercitivas e Ciminalidade (NICC/UFPE), Armando Nascimento; e o jornalista Raphael Guerra, titular da Coluna Segurança do Jornal do Commercio.