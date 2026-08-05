A violência no Brasil e em Pernambuco
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Debate da Super Manhã: Dados da 20ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que o Brasil registra a menor taxa de mortes violentas da série histórica iniciada em 2012. No entanto, o crescimento da violência contra mulheres, crianças e adolescentes, o aumento da letalidade policial e a expansão dos crimes praticados no ambiente digital demonstram que a segurança pública está em transformação e demanda respostas igualmente inovadoras.
No debate desta quarta-feira (5), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre os resultados do Anuário no Brasil e em Pernambuco. Entre os temas, estarão os indicadores de homicídios, feminicídios e roubos, além da discussão sobre possíveis ações para melhorar os índices de violência e fortalecer as políticas públicas de segurança.
Participam o secretário de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), Alessandro Carvalho; o pesquisador, consultor e especialista em Governança, Estratégias e Sistemas de Segurança Pública; e pesquisador do Laboratório de Governança, Risco e Conformidade (LABGRC/UFPE), do Laboratório de Apoio à Criação e Inovação (LACAI/UFPE) e do Núcleo de Estudos de Instituições Coercitivas e Ciminalidade (NICC/UFPE), Armando Nascimento; e o jornalista Raphael Guerra, titular da Coluna Segurança do Jornal do Commercio.