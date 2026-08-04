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Pós-convenções partidárias

Por Rádio Jornal Publicado em 04/08/2026 às 10:40
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta terça-feira (4), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o advogado, Cientista Político e Professor de Direito Constitucional e Eleitoral, Felipe Ferreira Lima. Na pauta, a reta final para o pleito eleitoral. O advogado criminalista e Mestre em Direito, Victor Pontes, conversa sobre o desenrolar do caso Lulinha.

 

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