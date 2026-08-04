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Financiamento de veículos

Por JC Publicado em 04/08/2026 às 13:10
Debate 2
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Debate da Super Manhã: As novas regras do programa Move Brasil estabelecem uma linha de crédito para financiar veículos seminovos produzidos a partir de 2024. A iniciativa do Governo Federal oferece aos motoristas de aplicativo e taxistas financiamento com juros reduzidos para a compra de carros de até R$ 150 mil.

No debate desta terça-feira (4), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre o funcionamento do programa, as oportunidades para motoristas de táxi e de aplicativos, as linhas de financiamento disponíveis para os condutores e em quais situações financiar um veículo pode ser a melhor opção para a população.

Participam o gerente geral da Autoline Honda, Sérgio Guimarães, o diretor jurídico do Sindicato dos Motoristas de Aplicativo de Pernambuco (SINDMAPE), Tiago Vitor da Silveira, e o economista Sandro Prado.

 

 

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