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Desafios da amamentação

Por Rádio Jornal Publicado em 04/08/2026 às 8:29
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Consultório do Rádio Livre: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é recomendado que mulheres amamentem o bebê até os seis meses de vida. No entanto, isso nem sempre acontece. De volta ao consultório, Anne Barretto aborda a temática ao lado de dois especialistas.

O médico ginecologista e obstetra, Dr. Lucas Fulco, aponta que a amamentação difere de mulher para mulher. Ele destaca que o maior desafio é que a mulher entenda que o corpo age por instinto. Ele aponta que o fator psicológico pode afetar a amamentação.

Já a médica pediatra, com mestrado em saúde materno infantil, Dra. Vilneide Braga Serva, destaca que uma mulher precisa de uma rede de apoio para conseguir amamentar. Nesse sentido, ela explica sobre a rede de apoio para o bebê e a mãe.

 

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