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Fibras alimentares na manutenção da saúde

Por Rádio Jornal Publicado em 03/08/2026 às 7:51
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Consultório do Rádio Livre: Nesta edição do programa, o apresentador Tony Araújo, junto de dois especialistas, fala sobre os benefícios das fibras alimentares para a saúde. Você sabia que ela pode atuar em várias partes do corpo e prevenir doenças?

Na entrevista, a nutricionista e especialista em nutrição funcional e fitoterapia integrativa, Dra. Jaqueline Gusmão, destaca que as fibras (presentes no feijão, frutas e verduras, legumes) servem como uma espécie de adubo para o corpo. Elas ajudam a aumentar as bactérias benéficas no intestino, que deixam o “jardim” saudável.

Já o médico gastroenterologista e PHD em medicina, Dr. Severino Santos, explica que as fibras ajudam a prevenir a diabetes tipo dois, pressão alta, colesterol alterado, doenças cardiovasculares, câncer de intestinos (além de outros cânceres), fora outros problemas no intestino.

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