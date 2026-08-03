Feira Multimodal Nordeste
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Debate da Super Manhã: Consolidada entre os principais eventos de negócios dos setores de transporte, logística, intralogística, tecnologia e comércio exterior do Brasil, A Multimodal Nordeste, chega a terceira edição reunindo mais de 140 marcas expositoras e expectativa de receber nove mil visitantes de todo o país.
No debate desta segunda-feira (3), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre transporte, logística, comércio exterior e a cadeia de suprimentos das regiões Norte e Nordeste do Brasil
Participam o diretor da Feira Multimodal Nordeste e empresário do setor de logística, Domenico Carneiro; o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas, Armazenagem e Logística do Estado de Pernambuco (SETCEPE) e empresário do setor de logística na região, Carlos Eduardo Maçães; e o Presidente da Câmara Setorial de Logística de Pernambuco e do Comitê Aberto de Logística da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil), Pedro Macedo.