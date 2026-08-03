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Balanço das convenções partidárias

Por Rádio Jornal Publicado em 03/08/2026 às 9:59 | Atualizado em 03/08/2026 às 10:00
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta segunda-feira (3), Igor Maciel e a bancada do programa repercutem as convenções partidárias. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

 

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